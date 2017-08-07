Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Италии пожарные поджигали лес ради бонусов к зарплате

7 августа 2017, 18:02

Начальство бригады заметило "аномалию" в статистике их выездов. Полиция Сицилии подозревает в поджогах 15 человек.

На Сицилии в городке Санта-Кроче-Камерина была разоблачена группа волонтёров, помогающих тушить ими же устроенные пожары. О мошеннической группировке сообщает итальянская полиция, пишет Life.ru.

За сверхурочную работу эти молодые люди получали от государства бонусы в размере 10 евро в час.

Мошенническая схема заключалась в следующем — руководитель группы лично устраивал поджоги леса или кустарников, а затем возвращался в коммуну и уже на пожарной машине вместе с товарищами выезжал на место "происшествия".

Руководитель отряда задержан и заключен под домашний арест. Всего по данному делу проходят 15 подозреваемых.

Элиза Али
Фото © REUTERS/Antara Foto/Nova Wahyudi

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...