В Италии пожарные поджигали лес ради бонусов к зарплате
7 августа 2017, 18:02
Начальство бригады заметило "аномалию" в статистике их выездов. Полиция Сицилии подозревает в поджогах 15 человек.
На Сицилии в городке Санта-Кроче-Камерина была разоблачена группа волонтёров, помогающих тушить ими же устроенные пожары. О мошеннической группировке сообщает итальянская полиция, пишет Life.ru.
За сверхурочную работу эти молодые люди получали от государства бонусы в размере 10 евро в час.
Мошенническая схема заключалась в следующем — руководитель группы лично устраивал поджоги леса или кустарников, а затем возвращался в коммуну и уже на пожарной машине вместе с товарищами выезжал на место "происшествия".
Руководитель отряда задержан и заключен под домашний арест. Всего по данному делу проходят 15 подозреваемых.
Элиза Али
Фото © REUTERS/Antara Foto/Nova Wahyudi
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