В Италии пожарные поджигали лес ради бонусов к зарплате

Начальство бригады заметило "аномалию" в статистике их выездов. Полиция Сицилии подозревает в поджогах 15 человек.

На Сицилии в городке Санта-Кроче-Камерина была разоблачена группа волонтёров, помогающих тушить ими же устроенные пожары. О мошеннической группировке сообщает итальянская полиция, пишет пишет Life.ru





За сверхурочную работу эти молодые люди получали от государства бонусы в размере 10 евро в час.





Мошенническая схема заключалась в следующем — руководитель группы лично устраивал поджоги леса или кустарников, а затем возвращался в коммуну и уже на пожарной машине вместе с товарищами выезжал на место "происшествия".





Руководитель отряда задержан и заключен под домашний арест. Всего по данному делу проходят 15 подозреваемых.





Элиза Али