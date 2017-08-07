Мэрия Омска прокомментировала видео о строительстве на мусульманском кладбище

В комментарии мэрии города также говорится, что администрация не выдавала разрешения на проведение каких-либо строительных работ на территории кладбища.

Посольство Казахстана в России сообщило о получении официального комментария по строительству на мусульманском кладбище Омска, передает МИА «Казинформ».

В Консульство РК в Омске поступил официальный комментарий мэрии города по сложившейся ситуации со строительными работами на мусульманском кладбище. В письме указано, что в соответствии с распоряжением администрации Омска от 13.10.1998 г. земельный участок площадью 1,16 га, занимаемый Старо-Мусульманским кладбищем по улице 70 лет Октября, включен в состав муниципального земельного фонда, захоронения и подхоронения на его территории запрещены.

В комментарии мэрии города также говорится, что администрация не выдавала разрешения на проведение каких-либо строительных работ на территории кладбища.

В настоящее время мэрией Омска проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям.

Напомним, в середине июля пользователь Facebook Максим Спотыкай опубликовал на своей странице видеозапись, которую ему из Омска прислали друзья. Автор утверждал, что на видео строители копают землю на территории мусульманского кладбища рядом с микрорайоном «Кристалл».