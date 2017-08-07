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В Алматинской области прошло заседание Клуба руководителей религиозных объединений

7 августа 2017, 18:13

На заседании обсуждались вопросы взаимосвязи между государством и религиозными объединениями в Казахстане, а также развитие конструктивного диалога между конфессиями и нациями для укрепления солидарности и единства общества.

В начале августа этого года в Илийском районе Алматинской области в селе Утеген батыра в библиотеке лицея №24 рамках статьи президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» прошло заседание Клуба руководителей религиозных объединений с целю обсуждения Концепции государственной политики в религиозной сфере Республики Казахстан на 2017-2020 годы, сообщает Региональная служба коммуникаций Алматинской области.


Основная цель заседания – осуществление государственной политики в сфере религий, содействие сохранению и укреплению межрелигиозного и межконфессионального согласия между последователями различных религий и верований; продвижение межрелигиозного диалога, взаимопонимания, уважения и сотрудничества между последователями различных конфессий. Также заседание клуба содействовало установлению более тесных контактов между религиозными деятелями в целях обмена опытом в сфере миротворчества, социального служения и иных насущных вопросов; противодействию распространения терроризма и экстремизма под религиозными лозунгами


На заседании обсуждались вопросы взаимосвязи между государством и религиозными объединениями в Казахстане, а также развитие конструктивного диалога между конфессиями и нациями для укрепления солидарности и единства общества.


В работе Клуба руководителей религиозных объединений приняли участие Духовное Управления Мусульман Казахстана, представители разных традиционных и нетрадиционных религиозных объединений, председатель дома ветеранов, представитель Ассамблей народа Казахстан, представители управления молодежной политики.



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