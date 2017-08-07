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В Кызылорде двое автомошенников наварились на 3 млн тенге

7 августа 2017, 18:21

В обоих случаях мужчины брали крупные суммы денег за автомобили и отказывались выполнять условия сделки.

Двух подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобиля задержали кызылординские полицейские, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу регионального ДВД.

В марте этого года житель Кызылорды через сайт объявлений выбрал себе машину марки «Audi A6». Встретившись и обговорив условия сделки с владельцем авто, он передал ему на руки 1 млн 630 тысяч тенге. Однако владелец авто не спешил оформлять документы.

Позже выяснилось, что машина была продана другим лицам. Поняв, что стал жертвой мошенника потерпевший обращается в полицию. Полицейские незамедлительно задержали гражданина 1982 г.р. и доставили в УВД города Кызылорда.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. В настоящее время полицейскими выясняется причастность задержанного к другим подобным преступлениям.

Аналогичный факт зарегистрирован 22 июля. В этом случае в январе текущего года 26-летний кызылординец пообещал дешево выкупить автомашину марки «Toyota Camry 40», которая находилась в залоге, и взял у потерпевшего 1 560 000 тенге.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 190 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. В настоящее время 26-летний кызылординец задержан и водворен в следственный изолятор.

Фото с сайта superomsk.ru


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