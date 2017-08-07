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В Европе растёт смертность из-за жары

7 августа 2017, 18:24

К концу столетия уровень смертности из-за аномальной жары может вырасти в 50 раз.

Согласно данным исследования, опубликованного в The Planet Health Lancet, к концу столетия уровень смертности в Европе может вырасти в 50 раз — с 3000 человек в год до 15 2000. Большая часть смертей вызвана резким ростом средней температуры и, как следствие, аномальной для Центральной и Западной Европы жарой.

Согласно отчёту Еврокомиссии по климату, аномальная жара навредит 2/3 населения континентальной Европы. Аномальная жара навредит не только людям — согласно отчётам профильных департаментов, значительно снизится и качество продуктов животного происхождения — мяса, рыбы и других морепродуктов. Несоблюдение или выход некоторых стран из Парижского соглашения по климату, как полагают учёные, значительно ускорит ухудшение ситуации.

Фото: pravda.ru, источник - Лайф


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