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Роман Абрамович снова свободен

7 августа 2017, 18:27

Олигарх расстался с Дарьей Жуковой после 10 лет совместной жизни.

Российский олигарх Роман Абрамович и галерист Даша Жукова расстались после 10 лет совместной жизни. В эксклюзивном комментарии паблику Super Абрамович и Жукова сообщили, что, несмотря на расставание, остаются друзьями.

— После 10 лет совместной жизни мы приняли нелёгкое решение расстаться, но остаёмся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнёрами в проектах, которые начинали и развивали вместе, — поделились с пабликом Super Роман Абрамович и Даша Жукова. — Мы намерены совместно воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Источник: Лайф


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