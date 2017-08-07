ХК "Авангард" обошел "Барыс" в Кубке президента Казахстана

Омский клуб сыграл на матч больше хозяев льда и набрал на очко больше.

Хоккейный клуб "Авангард" из Омска как минимум до вечера понедельника возглавил турнирную таблицу Кубка президента Казахстана после победы во втором туре над челябинским "Трактором".

Омичи обыграли челябинцев со счетом 2:0 благодаря дублю Анселя Галимова, вторую свою шайбу забивавшего на последней минуте игры, в пустые ворота "Трактора", заменившего вратаря на шестого полевого игрока.

В воскресенье "Авангард" в овертайме уступил "Адмиралу" из Владивостока со счетом 4:5. Таким образом, на счету "ястребов" стало три балла после двух сыгранных в турнире матчей.

В результате омичи обошли астанинский "Барыс", который возглавлял таблицу после стартового тура – в воскресенье хозяева льда оказались единственной командой, победившей в основное время (4:2 в игре со швейцарским "Давосом") и набравшей три очка.

"Барыс" во вторник в 19.30 по времени Астаны сыграет матч второго тура с нижнекамским "Нефтехимиком", который имеет в активе два очка после победы в стартовом туре над "Трактором" в овертайме. Таким образом, вечером в понедельник астанчане могут вернуть единоличное лидерство в Кубке себе в случае победы как в основное время матча, так и в овертайме.

Традиционный предсезонный турнир команд Континентальной хоккейной лиги завершится 12 августа.

Источник: Sputnik Казахстан

© Foto: Официальный сайт ХК "Барыс"