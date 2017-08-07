В Костанае велосипедист упал с обрыва на проезжую часть

О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.

Видеорегистратор одного из жителей Костаная зафиксировал падение велосипедиста с обрыва на проезжую часть, сообщает портал Alau.kz.

Как сообщает издание, видеорегистратор некоего Виктора Ефименко зафиксировал данное происшествие за мгновение до того, как мужчина хотел припарковаться на место обрушения велосипедиста.

"Мы хотели припарковаться как раз на это место, где упал велосипедист, а здесь такая ситуация. Он был без сознания. Потом у него пошла кровь. Позже его забрала скорая", — рассказывает очевидец происшествия.

Также отмечается, что такого рода инциденты происходят на данном участке дороги не впервые, предположительно из-за отсутствия ограждения и предупреждающих знаков.

"А вечером парковка полностью заставлена автомобилями. Там и дети тоже постоянно бывают. Нужно что-то делать, чтобы в дальнейшем избежать подобных ситуаций", — отмечает Виктор Ефименко.

О состоянии велосипедиста издание не сообщает.