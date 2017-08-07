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В Алматинской области задержали членов преступной группировки

7 августа 2017, 18:48

Задержаны трое подозреваемых в нападении на семью предпринимателя в Бесагаше.

Полиция Алматинской области задержала трех лиц, обоснованно подозреваемых в совершении разбойного нападения на семью предпринимателя из села Бесагаш Талгарского района. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе регионального ДВД.

Согласно материалам дела, 17 июля трое неизвестных в масках, под угрозой оружия, ворвавшись в дом, связали скотчем взрослого мужчину и 16-летнего подростка. Преступники завладели ювелирными изделиями и денежными средствами в различной валюте, хранившимися в металлическом сейфе. Сумма похищенного составила около 1 миллиона тенге.

«В ходе уголовного расследования оперативники криминальной полиции установили и задержали трех лиц, обоснованно подозреваемых в совершении разбойного нападения. Двое из задержанных являются жителями Алматы, третий - из соседнего села Курылысшы. Все трое ранее привлекались за различные преступления к уголовной ответственности», - отметили в пресс-службе областной полиции.

Установлено, что при совершении разбоя преступники использовали макет пистолета. Также по показаниям подозреваемых выяснилось, что похищенные деньги якобы уже растрачены, а драгоценности реализованы в Алматы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается согласно ст.192 ч.2 УК РК. Подозреваемые лица помещены под стражу в изолятор временного содержания.


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