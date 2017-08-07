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Бурабай с высоты птичьего полета

7 августа 2017, 19:22

Мурзалин не скрывает эмоций: «С вершины горы поляна Абылайхана и гора Окжетпес кажутся такими маленькими. Красота и восторг!!!».

Сегодня на странице Facebook пресс-службы акимата Акмолинской области размещены фотографии курорта Бурабай с вершины горы Кокшетау, самой высокой точки региона, передает Zakon.kz.

В объектив фотоаппарата попала поляна папоротников, фото подписано: «Впереди последний рывок – осталось покорить только «стенку».


На следующем фото видно, что аким области поднялся на гору Кокшетау. Здесь М. Мурзалин не скрывает эмоций: «С вершины горы поляна Абылайхана и гора Окжетпес кажутся такими маленькими. Красота и восторг!!!».


Кроме того, аким области делится планами касательно развития туризма: «А это вид на озера Большое и Малое Чебачье с высоты птичьего полета. На Большом Чебачьем планируется строительство современных туристических баз для массового отдыха».


Пост пресс-службы завершает видео с отзывом отдыхающего на берегу озера Малое Чебачье.


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