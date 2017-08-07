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Застрявший в «круассане» еж умилил пользователей интернета

7 августа 2017, 19:34

В социальных сетях набирает популярность видео с застрявшим в подушке-круассане ежом.

В социальных сетях набирает популярность видео с застрявшим в подушке-круассане ежом. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Radotink_hedgehog.

На видеозаписи животное, находящееся в центре подушки, пытается выкарабкаться наружу. Несмотря на то, что некто пытается помочь ежу, он остается в «западне».

Некоторых пользователей умилили попытки животного вылезти из «круассана». «Это чертовски мило, вы только посмотрите на его маленькие лапки», — отметили они.

Другим показалось, что ролик — это издевательство над животным, а автора заподозрили в жестоком обращении с ежом. «Может быть в следующий раз они снимут ролик, как сокол уносит этого ежа в когтях?» — поинтересовался один из критиков.

«Это несмешно! Помогите несчастному животному», — заявил другой.

Видео вышло за пределы Instagram, менее чем за сутки набрало 1,2 миллиона просмотров на Facebook и даже обзавелось копиями на YouTube.

Видео: Great Interesting Funny - GIF / YouTube, источик - Лента.ру



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