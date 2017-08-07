Бывший футболист «Зенита» назвал фанатов клуба быдлом

Ранее 7 августа в сети появилось видео нападок на Панова со стороны фанатов «Зенита» после матча четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги с московским «Спартаком».

Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Панов назвал попытавшихся напасть на него болельщиков сине-бело-голубых быдлом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен тем, как сыграл "Спартак". Остальное — мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет, — у них свои проблемы», — заявил Панов.

Ранее 7 августа в сети появилось видео нападок на Панова со стороны фанатов «Зенита» после матча четвертого тура Российской футбольной премьер-лиги с московским «Спартаком». Экс-футболист сине-бело-голубых, являющийся поклонником столичного клуба, был одет в красно-белые цвета.

Панов играл за «Зенит» с 1994-го по 1995-й, с 1997-го по 2000-й и с 2006 по 2008 год. В его активе 123 матча и 30 забитых мячей в составе сине-бело-голубых. После завершения карьеры он признался, что болеет за «Спартак».

Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС, источник – Лента.ру.