В ЕНПФ станет больше новых электронных услуг

Следуя по пути оптимизации и модернизации предоставляемых услуг, фонд предлагает вкладчикам и получателям новые и современные услуги, которые избавляют их от необходимости тратить время на посещение фонда и заполнение множества документов. Об этом сообщили в пресс-службе ЕНПФ, передает Zakon.kz.

В июне 2017 года фондом реализованы такие услуги, как подача заявления о назначении пенсионных выплат, отслеживание статуса заявления на выплату или перевод и подача заявления на открытие ИПС по учету обязательных пенсионных взносов без личного присутствия в офисе ЕНПФ через личный кабинет на сайте при помощи электронной цифровой подписи. Для подачи заявления о назначении пенсионных выплат кроме ЭЦП необходимо указать сведения о 20-значном банковском счете, открытом в банке второго уровня или в АО «Казпочта» на территории Республики Казахстан в национальной валюте Республики Казахстан, и реквизитах самого БВУ. При этом ЕНПФ сообщит получателю об исполнения заявления на выплату/перевод, направив СМС-уведомление.

Новыми электронными услугами на сайте Фонда (по состоянию на 31 июля 2017 года) успешно воспользовались 33 вкладчиков (получателей), из них 27 человек подали заявления об открытии ИПС по учету обязательных пенсионных взносов, 5 - заявления о назначении пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста и 1 - заявление о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности 1 или 2 группы бессрочно.

Уже в этом году начнется работа по внедрению этих сервисов через портал электронного правительства.

В третьем квартале 2017 года ЕНПФ планирует внедрить еще одну электронную услугу - внесение изменений/дополнений в дополнительные реквизиты вкладчика, указанные в базе данных ЕНПФ, к которым относятся данные документа, удостоверяющего личность (вид, номер, дата и орган выдачи), почтовый и электронный адреса, номера телефонов (домашний, рабочий, мобильный).

Таким образом, ЕНПФ готов сопровождать вкладчика в режиме онлайн все время его пребывания в накопительной пенсионной системе - от открытия индивидуального пенсионного счета до получения выплаты.