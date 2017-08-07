В ЮКО до конца текущего года на благо народа сдадут 116 объектов

До конца текущего года в Южно-Казахстанской области из 209 объектов 116 планируется сдать на благо народа, в том числе 20 школ введут в эксплуатацию до 1 сентября. На реализацию данных 209 объектов направлено 64,9 млн тенге. Об этом сегодня на прошедшем селекторном совещании в областном акимате с участием акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева сообщил руководитель областного управления строительства Куттыбек Жамашев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Из запланированных 209 объектов 93 являются переходящими на 2018 год. В частности, планируется сдать 79 объектов в сфере образования, 38 - здравоохранения, 1 социальный объект, 4 в сфере культуры, 3 - спорта, 1 - сельского хозяйства, 1 объект органов внутренних дел, 1 архив, 2 в сфере благоустройства и 1 объект охраны окружающей среды, а также 57 жилых домов и 21 инженерно-коммуникационных объектов.





«В сфере образования на строительство 79 объектов (76 школ, 1 школа-интернат и 2 колледжа) направлено 31,2 млрд тенге, в том числе из Национального фонда - 17,4 млрд тенге. Строительство 32 школ запланировано в рамках программы «Нұрлы жол». Из 32 объектов 19 переходящие с 2016. На сегодняшний день сдано 4 объекта. 13 школ, строительство которых запланировано в 2017 году, - переходящие на 2018 год», - сказал К.Жамашев.





Наряду с этим, исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Р.Ергашова доложила, что в 2016-2017 учебном году проведен капитальный ремонт 94 объектов образования. Также в текущем году за счет средств из городского и районного бюджета на капитальный ремонт 43 школ и 2 детских садов рассмотрено выделение 2,6 млрд тенге. На сегодняшний день из 45 объектов образования в 36 идет капитальный ремонт. По 9 оставшимся проводится конкурс по государственной закупке. Кроме того, спикер сообщила, что работы по капитальному ремонту 15 объектов образования в Сарыагашском районе и 4 школ в Тюлькубасском районе являются переходящими на следующий год.





«Капитальные и текущие ремонты во всех школах области должны завершиться до начала учебного года. Необходимо уделить внимание качеству проводимых работ. Также следует ускорить работы по разработке проектно-сметной документации. При этом акимы районов будут еженедельно докладывать о результатах проделанной работы», - сказал Ж.Туймебаев.

Вместе с тем, в ходе селекторного совещания руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев отметил, что в настоящее время на 5 объектах ведется капитальный ремонт. Помимо этого, готовится проектно-сметная документация для 34 объектов. На эти работы будет направлено 3,8 млрд тенге.



