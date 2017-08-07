Президент РК провел встречу с премьер-министром

Назарбаев принял Сагинтаева с отчетом по итогам деятельности за 7 месяцев.

7 августа президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром РК Бакытжаном Сагинтаевым, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Главе государства был представлен отчет о деятельности Правительства по итогам 7 месяцев текущего года.

Нурсултан Назарбаев отметил положительную динамику экономических показателей развития страны и подчеркнул важность дальнейшей реализации государственных и отраслевых программ.

- В рамках моего поручения Вами был совершен объезд нескольких регионов страны. В целом наблюдается стабильная ситуация. Впереди кампания по уборке урожая. Необходимо провести ее на должном уровне, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства был проинформирован о ходе экономического развития по итогам 7 месяцев и промежуточных итогах реализации программ.

- Рост экономики составил 4,2%. Показатели в сфере производства превысили отметку в 100% во всех регионах страны, за исключением Кызылординской и Мангистауской областей, где снизился уровень добычи нефти. В настоящее время мы ведем работу с этими регионами по задействованию новых резервных источников.

По привлечению инвестиций в основной капитал. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост в 3,7%.





Во всех регионах показатели положительные. Уровень инфляции вырос по сравнению с июнем месяцем этого года на 0,1%. Стоит отметить снижение цен на продукты на 0,5%. Уровень безработицы составил 4,9%, - доложил Б.Сагинтаев.

Премьер-Министр также представил отчет по реализации программы индустриализации, в рамках которой по итогам первого квартала текущего года был запущен 31 проект. По информации Б.Сагинтаева, во втором квартале планируется завершить еще 100 проектов с созданием 10 000 рабочих мест.

- Основной рост экономике придает реализация программы «Нурлы жол». В этом году на строительство автомобильных дорог предусмотрено 356 млрд тенге. В этом году уже запущено 600 км дорог. До конца текущего года платными станут 469 км. Первый проект, где была запущена такая система трасса «Астана – Боровое», приносит до 1,5 млрд тенге в год, тем самым окупая средства на ее постройку. Сейчас идет подготовка трассы «Астана – Темиртау» для внедрения этой системы, - сказал Премьер-Министр.

Кроме того, Б.Сагинтаев доложил о результатах выполнения программы «Нурлы жер», в рамках которой в этом году планируется построить 10,2 млн квадратных метров жилья. По информации Премьер-Министра, по итогам первого полугодия завершено строительство 5,5 млн квадратных метров.

Также Президенту Казахстана были представлены отчет по реализации программ в сельском хозяйстве и информация по кредитованию экономики страны.

В завершение Нурсултан Назарбаев поручил продолжить реализацию поставленных перед Правительством и акимами задач, подчеркнув при этом важность сохранения положительной динамики и освоения выделенных средств.

- Я считаю, что Правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать, - сказал Глава государства.