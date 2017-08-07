Житель Атырау на суде простил стрелявшего в него друга

Суд приговорил к лишению свободы мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета в кафе в Атырау.

По информации пресс-службы городского суда № 2, стрелявший был предан суду по уголовной статье "Хулиганство с применением оружия".

Следствие установило, что ночью 30 апреля подсудимый вместе со своим другом пришли в кафе Kaiser. В этот вечер, друг вступил в словесную перепалку с другим мужчиной. Подсудимый пытался увести друга из кафе, однако мужчина их не отпускал. В это время подсудимый вытащил травматический пистолет и два раза выстрелил в мужчину. Здоровью потерпевшего был нанесен легкий вред.

На суде подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Потерпевший простил стрелявшего. При вынесении приговора суд учел, что подсудимый является единственным кормильцем, на иждивении имеет несовершеннолетних детей, безработную жену и мать, которая болеет онкологической болезнью.

Суд признал стрелявшего виновным в хулиганстве и приговорил его к году лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Sputnik Казахстан. Фото © Sputnik / Виталий Аньков