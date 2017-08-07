Ученица 4 класса из Уральска победила на конкурсе красоты в Таиланде

Несмотря на тяжелые условия конкурса для маленькой девочки, школьница из Уральска заняла первое место в конкурсе красоты и талантов «Prince and Princess International 2017», передает корреспондент BNews.kz. Девятилетняя Давина Скеа отметила, что победить ей помогла большая вера в себя. А ее мама отметила, что дочь очень старалась - ей приходилось вставать в шесть утра, а наряды на конкурсе порой достигали веса в 10 килограммов.

Необычное имя у Давины от отца-шотландца. Девочка – второй по счету ребенок в семье. Мама девочки Асель Муканаева отметила, что ее муж живет и работает в Казахстане. И ему здесь очень нравится.

«В конкурсе участвовали представители 58 стран - это Сингапур, Пакистан, Индия, Непал, Таиланд, Узбекистан, Кения и много других. Давина очень старалась - ей приходилось вставать в шесть утра. Наряды на конкурсе порой достигали веса в 10 килограммов. И в них приходилось стоять по несколько часов в ожидании выхода на сцену», - говорит Асель Муканаева.

Конкурс красоты и талантов «Prince and Princess International 2017» прошел в Таиланде. Звание победителей оспаривали 58 участников и участниц и 58 стран мира. Давина Скеа готовилась к смотру юных красавиц очень тщательно. Ежедневные тренировки и занятия не прошли даром.





«Меня очень привлекает модельный бизнес. Поэтому игры на компьютере или в куклы – это не для меня. Нужно отрепетировать столько всего. Шоу талантов, походку, визитную карточку. Сам конкурс мне очень понравился. Мне помогло знание английского языка. С девочками мы подружились. Играли, танцевали, ездили на экскурсии», - говорит Давина Скеа.

Перед поездкой в Таиланд юная модель брала уроки у «Мисс Уральск-2016» Айнур Шаймардановой. И та отметила большой потенциал девочки.

«Заниматься с Давинкой – сплошное удовольствие. Она креативная и удивительная девочка. Поет, танцует, очень старается во всем. Если во взрослых конкурсах важны параметры, то в детских конкурсах нужны обаяние и харизма. Все это есть у нашей победительницы», - говорит Айнур Шаймарданова.

В этом году Давина Скеа пойдет в четвертый класс 21-й средней школы города Уральска. За победу в конкурсе «Prince and Princess International 2017» ей достались корона и путевка в Китай.

Фото: Сергей Романов