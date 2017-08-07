Жительница Финляндии по ошибке получила письмо с секретными данными о Путине

На электронную почту женщины пришло письмо с графиком и маршрутами движения президентов России и Финляндии.

Жительница финского городка Оулу, сама того не желая, получила доступ к секретной информации, представляющей государственную тайну. На личную электронную почту женщины пришло письмо с данными о маршрутах и времени перемещения президента России Владимира Путина и его финского коллеги Саули Нийнистё.

Утечка произошла из-за ошибки полиции. При рассылке документов о маршрутах первых лиц государств среди электронных адресов сотрудников ведомства случайно оказался и адрес женщины. Позднее в полиции заявили, что вина лежит не столько на них, сколько на программе Outlook.

— В программе электронной почты Outlook все электронные адреса, на которые когда-либо отправлялись сообщения, сохраняются в системе. В данном случае то, что послание отправили также гражданскому лицу, замечено не было, — цитирует издание Iltalehti представителя полиции Восточной Финляндии Арто Тюнкконена.

В то же время в полиции заверили, что никакой угрозы главам государств от этой утечки информации не было. Якобы женщина получила это письмо лишь спустя девять часов после прибытия российского лидера в Финляндию, когда большая часть маршрутов уже была неактуальна.

Президент России Владимир Путин посетил Финляндию 27 июля. Визит состоялся по приглашению финского лидера Саули Нийнистё и был приурочен к празднованию 100-летия государственной независимости Финляндии. В ходе переговоров главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, культуре и экологии.

Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев. Источник - Лайф.