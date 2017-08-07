Потерявшийся американец за день уничтожил всю провизию и переключился на мочу

С собой у мужчины была неполная бутылка воды, две банки пива, сэндвич и крекеры.

Житель американского штата Аризона Мик Оман провёл 45 часов в горной пустыне из-за сломавшегося автомобиля, передаёт ABC News. Автомобиль застрял в 25 километрах от ближайшего населённого пункта.

У Мика Омана было с собой определённое количество припасов — неполная бутылка воды, две банки пива, сэндвич и крекеры. Но мужчина быстро прикончил провизию, после чего для утоления жажды ему пришлось пить мочу. Оман рассказал журналистам, что это оказалось не так противно, как он думал. Уже на второй день мужчина нашёл невдалеке от места поломки автомобиля ручей с пресной водой.





Решительные шаги к спасению мужчина предпринял после второй ночи в машине. Он покинул автомобиль и пошёл по трассе, где его обнаружил байкер. Тот доставил Омана к полицейским, мужчине была оказана медицинская помощь.

Скриншот видео ABC News, источник - Лайф