Осужденную в Сингапуре казахстанку выпустили из тюрьмы

26-летняя казахстанка Елена Калугина, которая ранее была осуждена в Сингапуре за попытку дать взятку полицейскому, была выпущена из тюрьмы, передает МИА"Казинформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

«Ее выпустили 5 августа. Сразу из колонии ее сопроводили в миграционную полицию, откуда оформили депортацию. 6 августа она рейсом через Куала-Лумпур вернулась домой в Алматы. Ее билет оплатила мать. Сейчас она в Алматы. Во время пребывания в колонии ее навещал наш консул для проверки ее психологического состояния и условий содержания», - рассказал Ануар Жайнаков.

Как ранее сообщалось, благодаря усилиям казахстанских дипломатов, удалось снизить срок наказания казахстанки Елены Калугиной, обвиненной в попытке дачи взятки офицеру полиции Сингапура. В посольство Казахстана в Сингапуре информация о задержании нашей гражданки 1990 года рождения поступила 29 июня от Бюро по противодействию коррупции Сингапура. Она обвинялась в попытке дать взятку офицеру полиции в размере 2050 сингапурских долларов (около 1,5 тыс. долларов США). В этот же день консул Казахстана встретился с задержанной, ознакомился с материалами дела. Для организации ее защиты казахстанские дипломаты помогли найти квалифицированного адвоката и в дальнейшем также залогодателя.

Отметим, что во время одного из слушаний суд предложил ей выйти под залог. Согласно законодательству Сингапура, залог может внести только гражданин этой страны. Поскольку у задержанной казахстанки не было знакомых в этой стране, казахстанские дипломаты нашли залогодателя, который внес залог в сумме 5 тыс. сингапурских долларов (3 600 долларов США). 3 июля она была отпущена под залог, под подпиской о невыезде. Представитель МИД отметил, что в первом слушании казахстанка отказалась признавать свою вину. Второе слушание было перенесено. И только в ходе третьего слушания 17 июля Елена Калугина признала свою вину, и суд вынес решение приговорить ее к 30-дневному лишению свободы с отбыванием наказания в женской колонии Сингапура.