Gorillaz выпустили новое видео

Песня Strobelite была сочинена и записана совместно с американским исполнителем Певеном Эвереттом.

Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила новый клип на трек Strobelite со своего альбома Humanz. Его действие происходит в ночном клубе. Видео появилось в официальном YouTube-аккаунте коллектива.

Песня Strobelite была сочинена и записана совместно с американским исполнителем Певеном Эвереттом.

Gorillaz - британская виртуальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Проект включает в себя обширную вымышленную вселенную, окружающую саму «виртуальную группу», состоящую из четырёх анимационных участников: 2D (ведущий вокал, клавишные), Мёрдока Никкалса (бас-гитара, драм-машина), Нудл (гитара, мелодика, вокал) и Рассела Хоббса (ударные, перкуссия). Их вымышленная вселенная демонстрируется на веб-сайте и в музыкальных видео группы, а также в ряде других медиаданных, таких как короткометражные мультфильмы.