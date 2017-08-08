«Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» на Кубке Президента РК

В среду в 19:30 «Барыс» встретится с омским «Авангардом».

Астанинский «Барыс» во втором матче Кубка Президента РК в Астане уступил нижнекамскому «Нефтехимику» — 1:2, пишет Sports.kz.

Первый период прошел с преимуществом россиян, но заброшенных шайб зафиксировано не было. Во втором счет открыл Андрей Нестрашил, закрепил успех «Нефтехимика» Павел Порядин, сократить разрыв перед заключительной двадцатиминуткой успел Роман Старченко. Третья часть игры положение дел не изменила.

В среду в 19:30 «Барыс» встретится с омским «Авангардом».

«Барыс» — «Нефтехимик» 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 23:50 Нестрашил (Порядин). В равенстве

0:2 — 37:00 Порядин (Шарипзянов, Нестрашил). В равенстве

1:2 — 38:15 Старченко (Даллмэн, Михайлис). В равенстве

Вратари: Карлссон — Ежов

Штраф: 14:20 (10:4, 4:14, 0:2).