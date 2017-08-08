Реструктуризация денег ЕНПФ в азербайджанском банке завершится в сентябре

Обмен проблемных облигаций Международного банка Азербайджана (МБА) в портфеле Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) может завершиться к концу сентября 2017 года. Об этом заявила глава Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Нурбуби Наурызбаева, передает LS.

В ходе пресс-конференции в Алматы она напомнила, что Нацбанк совместно с правительством проголосовал за то, чтобы обменять $250 млн текущих обязательств МБА на $250 млн долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджана со сроком погашения 15 лет (до 2032 года), ставкой вознаграждения 3,5%.

"В настоящее время идет оформление данного соглашения. Возможно, сделка завершится до конца сентября 2017 года", - уточнила глава фонда.

В свою очередь, заместитель главы фонда Сауле Егеубаева, которая также присутствовала на мероприятии, отметила, что стоимость бумаг МБА в портфеле ЕНПФ изменилась на 1 июля и составила 67,6 млрд тенге, тогда как на 1 июня их стоимость составляла 64,8 млрд тенге.

Ранее она поясняла, что для оценки этого актива используется информационная система Bloomberg.

"На начало года цена составляла порядка 85% от номинальной стоимости, тогда как в июне она составляла 82%. И в зависимости от этого меняется стоимость актива в денежном выражении", - уточняла Егеубаева.

Напомним, средства ЕНПФ были инвестированы в облигации МБА. Согласно выписке из инвестиционного портфеля фонда на 1 мая 2017 года, ЕНПФ вложил в финансовые инструменты МБА 71,3 млрд тенге. Срок погашения - 9 октября 2024 года. Доля данных бумаг в портфеле - 1,04%. При этом ранее МБА подал заявление о банкротстве в суд Нью-Йорка. Банк намерен получить помощь в реструктуризации внешнего долга на сумму $3,34 млрд.

В июле стало известно, что Нацбанк совместно с правительством проголосовал за то, чтобы обменять $250 млн текущих обязательств МБА на $250 млн долга в виде государственных ценных бумаг Азербайджана со сроком погашения 15 лет (до 2032 года), ставкой вознаграждения 3,5%. Профучастники рынка оценили, сколько пенсионных денег потеряет Казахстан в результате данного решения.

Ранее МБА предложил кредиторам, в том числе держателям евробондов, три варианта реструктуризации. Первый - обмен долгов на суверенные облигации со сроком погашения в 12 лет, но разделенный на три этапа погашения (на 10-й, 11-й и 12-й год). Ставка по ним составит 5,125%. Второй вариант предусматривает обмен "один на один" с 15-летними суверенными облигациями (купон 3,5%). Третий - сохранение средств в банке одновременно с обменом облигаций на эмиссии сроком на семь лет со ставкой в 3,5%.

Позже глава Нацбанка Данияр Акишев заявил, что все варианты реструктуризации азербайджанского банка являются убыточными для ЕНПФ.