В Казахстане могут ввести налог на Google и Aliexpress

В министерства национальной экономики заявили, что введение налога на Google еще требует детального изучения, передает LS.

Согласно Налоговому кодексу, доходами нерезидента из источников в Казахстане признаются средства, полученные от реализации товаров и выполнения работ, а также оказания услуг на территории страны.

"Зарубежные веб-сайты, такие как Google, Facebook, Amazon, Aliexpress, предоставляют свою платформу в качестве информационной площадки для "соединения" продавцов и потенциальных покупателей. При этом нормы налогового законодательства Казахстана не распространяются на зарубежные платформы. Кодексом определено, что местом реализации признается пункт начала транспортировки товара, если он перевозится (пересылается) поставщиком, получателем или третьим лицом", - пояснили корреспонденту LS в ведомстве.

Покупая зарубежный товар, добавили в Миннацэкономики, казахстанские потребители оплачивают их по стоимости в структуре, в которой заложены налоги, предназначенные к уплате в стране производителя этого товара. При этом торговые площадки не участвуют в добавленной стоимости.

"Однако при фактической доставке товаров до казахстанского потребителя налоги, такие как НДС на импорт, уплачиваются третьим лицом – продавцом. Данный вопрос носит концептуальный характер, требует детального изучения с учетом международного опыта и последующим рассмотрением со всеми заинтересованными сторонами", - добавили в министерстве национальной экономики.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят обложить налогами платежи через Google и Apple. Фискальные органы заявили, что работают над соответствующими поправками в законодательство.