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В Чечне самолет врезался в автомобиль на пешеходном переходе

8 августа 2017, 01:17

По данному инциденту Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку.

В станице Червленная Чеченской республики легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу и врезался в машину. Видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь @batsuev, пишет Лента.ру.

На кадрах видно, как одномоторный самолет врезается в малотоннажный грузовик, остановившийся, чтобы пропустить человека на пешеходном переходе.

О жертвах или пострадавших в результате ЧП, а также о дате случившегося, не сообщается. Также неизвестно, почему пилот решил приземлиться вне аэродрома.

По данному инциденту Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку.

Фото: @batsuev / Twitter


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