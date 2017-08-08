В Чечне самолет врезался в автомобиль на пешеходном переходе

По данному инциденту Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку.

В станице Червленная Чеченской республики легкомоторный самолет приземлился на автомобильную дорогу и врезался в машину. Видео ДТП опубликовал в Twitter пользователь @batsuev, пишет Лента.ру.

На кадрах видно, как одномоторный самолет врезается в малотоннажный грузовик, остановившийся, чтобы пропустить человека на пешеходном переходе.

О жертвах или пострадавших в результате ЧП, а также о дате случившегося, не сообщается. Также неизвестно, почему пилот решил приземлиться вне аэродрома.

В Чечне даже аварии не такие, как в остальных уголках планеты. Станица Червленная pic.twitter.com/GdOeihgUky — Magomed Edilsultanov (@batsuev) 7 августа 2017 г.

По данному инциденту Южное следственное управление на транспорте СК России начало доследственную проверку.

Фото: @batsuev / Twitter