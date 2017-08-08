Баскетболисты сборной Казахстана оказались без экипировки на чемпионате Азии

Лучший результат сборной Казахстана на Чемпионате Азии — четвертое место в 2007 году.

С 8 по 20 августа в Бейруте (Ливан) пройдет Чемпионат Азии по баскетболу, где примет участие и сборная Казахстана, сообщает Sports.kz.

Однако еще до старта турнира казахстанские волейболисты столкнулись с неприятным моментом. Игроки сборной Александр Жигулин и Василий Савченко опубликовали в Instagram видео, в котором рассказали о том, что команда приехала на международный турнир без формы.

— Мы находимся на вечере открытия Чемпионата Азии по баскетболу 2017 года. Это официальные соревнования под эгидой FIBA. Как видите, здесь находятся все шестнадцать команд-участниц, и абсолютно все они экипированы и видно, какой стране они принадлежат, какую страну они представляют. И им не стыдно за свою страну. Даже у команды Сирии есть форма, а ведь в их стране сейчас идет война, — говорит Жигулин.

«За все эти годы мы ни разу не сталкивались с такой проблемой, как единая форма. Форма, в которой все знают, чью страну ты представляешь. Сегодня каждый из нас в своей туристической форме... Все подходят и спрашивают: «Ребята, откуда вы?», — подписал видео Савченко.

Отметим, что на момент публикации новости видеоролики с обоих аккаунтов волейболистов удалены.

Что касается самого турнира, то в предварительном раунде в группе «С» Казахстану будут противостоять сборные Ливана, Южной Кореи и Новой Зеландии. В финальном раунде команды, занявшие вторые и третьи места в группах, играют за попадание в четвертьфинал и последующие стадии, в то время как победитель каждой группы автоматически попадает в финальную стадию розыгрыша.

Лучший результат сборной Казахстана на Чемпионате Азии — четвертое место в 2007 году.