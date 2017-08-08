Во многих регионах Казахстана синоптики обещают сильную жару
8 августа 2017, 06:00
В ВКО местами ожидается ветер 17-22, порывы 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.
На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением фронтальных разделов на крайнем севере, западе и востоке республики ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 17-22, порывы 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.
В Павлодарской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах возможен град, шквал.
В Западно-Казахстанской, Костанайской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – местами возможен град.
В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.Днем в Атырауской, Мангистауской областях сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы днем 34°, ясно.
В Астане днем 24°, частично облачно.
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Фото: vestnikkavkaza.ru
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