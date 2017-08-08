Во многих регионах Казахстана синоптики обещают сильную жару

В ВКО местами ожидается ветер 17-22, порывы 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением фронтальных разделов на крайнем севере, западе и востоке республики ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал

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сообщает

со ссылкой на КЧС МВД РК.



В Восточно-Казахстанской области местами ожидается ветер 17-22, порывы 30 м/с, в отдельных районах возможен град, шквал.

В Павлодарской области местами ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской области местами усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем в отдельных районах возможен град, шквал.

В Западно-Казахстанской, Костанайской областях днем местами усилится ветер 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – местами возможен град.

В Жамбылской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.Днем в Атырауской, Мангистауской областях сохраняется очень сильная жара, в Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



