Ольга Рыпакова выиграла «бронзу» на ЧМ по легкой атлетике

В своей лучшей попытке - третьей, Ольга Рыпакова улетела на 14,77 метров.

Казахстанская легкоатлетка пополнила коллекцию своих наград бронзовой медалью, передает МИА «Казинформ»





На чемпионате мира в Лондоне олимпийская чемпионка-2012 уступила 14 см победительнице соревнований. В своей лучшей попытке - третьей, Ольга Рыпакова улетела на 14,77 метров.





Ранее во второй попытке казахстанка улетела за 15 метров, но из-за заступа этот результат не был засчитан.





Серебряную медаль выиграла олимпийская чемпионка-2016 Катерина Ибаргуэн из Колумбии с результатом 14.89 м. Золотую награду завоевала Юлимар Рохас из Венесуэлы- 14.91 м.





Напомним, Ольга Рыпакова стала олимпийской чемпионкой ровно 5 лет назад на том же стадионе, где сейчас проходит чемпионат мира. Тогда, в 2012-м, казахстанка победила с результатом 14,98 м. На Олимпиаде-2016 в Рио Рыпакова выиграла бронзовую нагрдау, прыгнув на 14,74 м.



