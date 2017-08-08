Ольга Рыпакова выиграла «бронзу» на ЧМ по легкой атлетике
8 августа 2017, 06:27
В своей лучшей попытке - третьей, Ольга Рыпакова улетела на 14,77 метров.
Казахстанская легкоатлетка пополнила коллекцию своих наград бронзовой медалью, передает МИА «Казинформ».
На чемпионате мира в Лондоне олимпийская чемпионка-2012 уступила 14 см победительнице соревнований. В своей лучшей попытке - третьей, Ольга Рыпакова улетела на 14,77 метров.
Ранее во второй попытке казахстанка улетела за 15 метров, но из-за заступа этот результат не был засчитан.
Серебряную медаль выиграла олимпийская чемпионка-2016 Катерина Ибаргуэн из Колумбии с результатом 14.89 м. Золотую награду завоевала Юлимар Рохас из Венесуэлы- 14.91 м.
Напомним, Ольга Рыпакова стала олимпийской чемпионкой ровно 5 лет назад на том же стадионе, где сейчас проходит чемпионат мира. Тогда, в 2012-м, казахстанка победила с результатом 14,98 м. На Олимпиаде-2016 в Рио Рыпакова выиграла бронзовую нагрдау, прыгнув на 14,74 м.
Фото: Казинформ
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