3,5 тыс литров дизтоплива изъяли у пенсионера в Актау

В Актауском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении 71-летнего пенсионера Анатолия Хубулова, незаконно продававшего дизельное топливо без документов. В его гараже было изъято 3,5 тысячи литров дизтоплива, передает МИА «Казинформ».





Пенсионера обвиняли по статье 197 ч. 1 УК РК «Незаконное приобретение, реализация и хранение нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения». Суд счел необходимым исключить из обвинения «транспортировку и переработку нефти» как излишне предъявленные.





Вина подсудимого была доказана посредством совершения контрольной закупки 200 литров дизтоплива. Ее организовали сотрудники управления по противодействию теневой экономике департамента государственных доходов по Мангистауской области на основании поручения следователя. Покупка дизтоплива совершалась на базе, расположенной возле следственного изолятора в 22 микрорайоне города Актау.





При осмотре места происшествия в гараже А. Хубулова обнаружили и изъяли еще 3 тысячи 290 литров нефтепродуктов. Экспертиза подтвердила, что это дизтопливо. Его рыночная стоимость составляет 485 тысяч 110 тенге.





«Подсудимый вину признал полностью, сожалел о проступке, раскаялся. Суду он пояснил, что такое количество топлива собирал месяцами. Заряжая на станции аккумуляторы, ему в качестве оплаты предлагали солярку и масло. Также, по его словам, он покупал дизтопливо за невысокую цену, а при продаже немного набавлял. В суде учли, помимо характера и степени общественной опасности уголовного проступка, смягчающие обстоятельства - это возраст, инвалидность (подсудимый инвалид I группы). Ему назначили штраф в минимальном размере 25 месячных расчетных показателей (56 тысяч 725 тенге). Также пенсионеру надлежит оплатить все процессуальные издержки на усмотрение суда, например, стоимость судебной экспертизы (80 тысяч тенге). Дизтопливо было конфисковано в доход государства», - рассказала представитель пресс-службы Мангистауского областного суда Гаухар Нурханова.





Пенсионеру предстоит оплатить 137 тысяч 185 тенге. В случае уклонения от штрафа он заменяется привлечением к общественным работам из расчета один час общественных работ за один месячный расчетный показатель либо арестом из расчета сутки ареста за четыре месячных расчетных показателя.





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