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Китайский ресторан предложил женщинам рассчитать скидку по размеру груди

8 августа 2017, 07:30

На данный момент акция приостановлена из-за многочисленных жалоб.

Жители китайского города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) пожаловались местным властям на рекламный плакат ресторана, предлагавшего посетительницам скидку, пропорциональную их размеру груди, передает Лента.ру.

На плакате были изображены женщины в нижнем белье, выстроившиеся одна за другой. Под картинкой также содержался слоган «Весь город в поисках груди». Наиболее выгодные скидки руководство заведения обещало посетительницам с самым большим бюстом.

Возмущенные жители Ханчжоу в своей жалобе указали, что считают подобные акции «вульгарной рекламой» и «дискриминацией по отношению к женщинам».

Плакаты появились на витрине ресторана в начале августа. По заверениям администратора, с начала акции заведению удалось увеличить число клиентов на 20 процентов.

«Некоторые из наших посетительниц чувствовали гордость, ведь им нечего скрывать», — рассказал менеджер ресторана. При этом он добавил, что желающие получить скидку могли обратиться к официанткам, если стеснялись общаться с персоналом мужского пола.

На данный момент акция приостановлена из-за многочисленных жалоб.

Фото: Qianjiang Evening Post

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