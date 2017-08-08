Китайский ресторан предложил женщинам рассчитать скидку по размеру груди
8 августа 2017, 07:30
На данный момент акция приостановлена из-за многочисленных жалоб.
Жители китайского города Ханчжоу (провинция Чжэцзян) пожаловались местным властям на рекламный плакат ресторана, предлагавшего посетительницам скидку, пропорциональную их размеру груди, передает Лента.ру.
На плакате были изображены женщины в нижнем белье, выстроившиеся одна за другой. Под картинкой также содержался слоган «Весь город в поисках груди». Наиболее выгодные скидки руководство заведения обещало посетительницам с самым большим бюстом.
Возмущенные жители Ханчжоу в своей жалобе указали, что считают подобные акции «вульгарной рекламой» и «дискриминацией по отношению к женщинам».
Плакаты появились на витрине ресторана в начале августа. По заверениям администратора, с начала акции заведению удалось увеличить число клиентов на 20 процентов.
«Некоторые из наших посетительниц чувствовали гордость, ведь им нечего скрывать», — рассказал менеджер ресторана. При этом он добавил, что желающие получить скидку могли обратиться к официанткам, если стеснялись общаться с персоналом мужского пола.
На данный момент акция приостановлена из-за многочисленных жалоб.
Фото: Qianjiang Evening Post
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