Хакеры выложили в сеть сценарий будущей серии "Игры престолов"

Хакеры, стоящие за взломом канала, прислали изданию ссылку на документы в электронном сообщении. Некоторые файлы были помечены как "Конфиденциально" и "Сценарий Игры престолов 7". Взломщики также записали видеопослание для генерального директора HBO Ричарда Плефера, в котором они требуют деньги от канала, при этом сумма не указывается. В письме хакеры заявили, что на взлом HBO у них ушло шесть месяцев.





Среди документов, ссылку на которые получило издание, также есть файлы с маркетинговыми расчетами и рекламными планами. Еще одна папка содержит информацию о кастингах "Игры престолов", а также подробное содержание эпизода, выход которого запланирован на 13 августа. Газета не располагает информацией, отправляли ли злоумышленники ссылку на файлы на фан-сайты сериала или в другие издания.



