В Италии еще три человека стали жертвами сильнейших лесных пожаров

Две женщины погибли при крупном пожаре, который охватил значительную территорию близ города Тиволи в Римской провинции. Их тела были извлечены из почти полностью сгоревшего дома.





Находившегося поблизости мужчину пожарным удалось спасти, он был обнаружен в состоянии сильного шока. Еще одной жертвой в понедельник стал 84-летний пенсионер, который скончался в больнице от ожогов, полученных во время пожара недалеко от города Ачерра в области Кампания на юге Италии. Это уже не первые жертвы лесных пожаров на Апеннинах, в июле сообщалось как минимум о двух погибших мужчинах.





Лесные пожары бушуют в Италии с начала июля, когда африканский антициклон "Харон" принес на Апеннины массы раскаленного воздуха из пустыни Сахара. Сейчас в центральных и южных регионах страны ощущается огненное дыхание антициклона "Люцифер", который вызвал аномально высокие температуры, в ряде районов превысившие исторические максимумы. Климатологи отмечают, что нынешнее лето стало самым жарким за всю почти двухсотлетнюю историю регулярных метеонаблюдений в Италии.



