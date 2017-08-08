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Новорожденных в Атырау не привили от гепатита В

8 августа 2017, 08:22

В настоящее время в области от гепатита В привито 85% новорожденных в возрасте от 2 до 4 месяцев.

В Атырауской области 15% новорожденных с начала года остались непривитыми от вирусного гепатита, сообщает портал "Мой ГОРОД".

И.о. главного педиатра областного управления здравоохранения Раиса Баймуханова сообщила, что тендер на проведение госзакупок с начала года срывался два раза.

"Дело в том, что ТОО "СК-Фармация" не устроила цена, которая в связи с инфляцией изначально была очень низкой и не входила в их объем. В настоящий момент процедуру проведения тендера на осуществление госзакупок провели повторно, поставку необходимых вакцин ТОО обещало произвести в сентябре этого года", - рассказала Раиса Баймуханова.

В настоящее время в области от гепатита В привито 85% новорожденных в возрасте от 2 до 4 месяцев. Большая часть младенцев была охвачена прививками благодаря вакцинам, оставшимся с прошлого года.

"Всего нами было заявлено 20 тысяч вакцин против гепатита В. Если поставка будет произведена в сроки, то оставшиеся без прививки младенцы будут привиты в течение сентября", - уточнила и.о. главного педиатра областного управления здравоохранения.

Отметим, что по данным управления здравоохранения Атырауской области, с начала года в регионе было зарегистрировано почти 8 тысяч родов, на учет по беременности с января встали 8705 женщин.

Фото: www.9months.ru

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