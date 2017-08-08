Головкин возглавил P4P-рейтинг
8 августа 2017, 08:54
Головкин вернется на ринг 16 сентября и проведет бой против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Журналист сайта TheSweetScience.com Мэтт Анджеевски назвал свою тройку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.
«Я не оцениваю Флойда Мэйвезера, потому что он уже завершил карьеру. Василий Ломаченко — второй в моем списке, сразу за Геннадием Головкиным. Теренс Кроуфорд — третий», — пишет Анджеевски в твиттере.
Головкин вернется на ринг 16 сентября и проведет бой против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Фото: sports.kz
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