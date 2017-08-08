В Шымкенте прохожие в считанные минуты потушили горящий автомобиль
8 августа 2017, 09:00
Охранник супермаркета первым заметил дым из под капота авто.
Горящий автомобиль в Шымкенте в считанные минуты потушили случайные прохожие. Неравнодушные горожане не стали дожидаться пожарных и подключились к тушению иномарки, пишет Otyrar.kz.
Внедорожник загорелся на улице Байтурсынова, 7 августа в девятом часу вечера. Автомобиль был припаркован напротив магазина и охранник супермаркета первым заметил дым из под капота авто.
Мужчина и начал искать владельца машины. Хозяйкой оказалась женщина, на момент возгорания она была в магазинае. Она в растерянности выбежала из магазина, но случайные прохожие не дали внедорожнику сгореть дотла.
Со всех сторон к машине бросились люди с бутылками воды, останавливались автомобили. Водители, прихватив воду, бежали к горящему авто.
Фото: Otyrar.kz.
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