В Шымкенте прохожие в считанные минуты потушили горящий автомобиль

Горящий автомобиль в Шымкенте в считанные минуты потушили случайные прохожие. Неравнодушные горожане не стали дожидаться пожарных и подключились к тушению иномарки, пишет пишет Otyrar.kz





Внедорожник загорелся на улице Байтурсынова, 7 августа в девятом часу вечера. Автомобиль был припаркован напротив магазина и охранник супермаркета первым заметил дым из под капота авто.





Мужчина и начал искать владельца машины. Хозяйкой оказалась женщина, на момент возгорания она была в магазинае. Она в растерянности выбежала из магазина, но случайные прохожие не дали внедорожнику сгореть дотла.





Со всех сторон к машине бросились люди с бутылками воды, останавливались автомобили. Водители, прихватив воду, бежали к горящему авто.



