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В США скончался выучивший язык жестов орангутанг Чантек

8 августа 2017, 09:16

Сообщается, что орангутанг проходил лечение от болезни сердца.

Самец орангутанга Чантек, известный тем, что выучил язык жестов, скончался в зоопарке Атланты на 40-м году жизни, сообщает агентство Рейтер, передает РИА Новости.

Сообщается, что орангутанг проходил лечение от болезни сердца.

Чантек родился в Атланте и девять лет прожил с антропологом Лин Майлз в Университете Теннесси в Чаттануге. Он научился убирать свою комнату, мастерить и использовать инструменты, а также мог показать маршрут от университета до фастфуд-сети Dairy Queen.

Также Чантек одним из первых орангутангов научился языку жестов и применял его в общении с охранниками зоопарка, куда его поместили в 1997 году. Как передает агентство, орангутанг из-за стеснения не мог общаться на языке жестов с незнакомыми людьми.

Фото © REUTERS

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