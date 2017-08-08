Четыре ребенка попали под колеса BMW на пешеходном переходе в Алматы

В ДТП пострадали четыре несовершеннолетних пешехода и виновник аварии. Также сильно повреждены оказавшиеся рядом автомобили

Пять человек, из них – четыре ребенка, пострадали в результате тройного ДТП возле стадиона "Алматы Арена", сообщили сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.





ДТП произошло по улице Момышулы напротив "Алматы Арена". Со слов очевидцев, Subaru Legacy, BMW и Toyota Mark 2 двигались в северном направлении по Момышулы, когда группа людей начала переходить дорогу по пешеходному переходу напротив стадиона.





Toyota остановилась в крайнем левом ряду, Subaru – в крайнем правом. Водитель BMW решил проскочить между ними. По невыясненным причинам, водитель не справился с управлением, врезался сначала в Subaru, потом его откинуло на Toyota и затем на пешеходов.





В ДТП пострадали пять человек: четыре ребенка-пешехода и водитель BMW. Их всех госпитализировали. После оказания первой медпомощи дети были отпущены домой.





В произошедшем разбирается полиция Алматы.







