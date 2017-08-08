Найдено неожиданное свойство черных дыр
8 августа 2017, 09:28
Статья исследователей опубликована в журнале Physical Review Letters. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
Ученые из Центра астрофизики и космических наук в Сан-Диего пришли к выводу, что крошечные черные дыры могут попадать внутрь нейтронных звезд и поглощать их вещество подобно паразитам. Этот процесс приводит к появлению тяжелых химических элементов, например, золота, платины и урана, передает Lenta.ru.
На ранних этапах эволюции Вселенной пространство было заполнено водородом и гелием. Из них начали образовываться первые звезды, в недрах которых синтезировались более тяжелые химические элементы, вплоть до железа. Атомы с большим порядковым номером могут образовываться только при катастрофических событиях, например, сверхновых или слияниях двух нейтронных звезд.
Исследователи предложили новый механизм формирования тяжелых элементов с участием маленьких черных дыр.
Последние являются гипотетическими объектами, которые могли возникнуть как побочный продукт Большого взрыва. Они же, по мнению ученых, могут составлять некоторую долю темной материи. Если такая черная дыра попадет внутрь нейтронной звезды, то это приведет к выбросу материала, богатого нейтронами. Это может объяснить наблюдаемое обилие тяжелых элементов во Вселенной.
Астрофизики считают, что их точку зрения подтверждает тот факт, что в центрах галактик, где должно быть много черных дыр, нейтронных звезд мало. Кроме того, процесс пожирания должен сопровождаться выбросами излучения, которые могут быть причиной быстрых радиовсплесков.
Изображение: NASA
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