Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Трехлетний ребенок выпал из окна и разбился в Алматинской области

8 августа 2017, 09:28

По предварительным данным, мальчик играл на подоконнике и выпал из окна по неосторожности.

В Алматинской области погиб трехлетний ребенок, выпавший из окна второго этажа частного дома, сообщает Sputnik Казахстан.

Несчастный случай произошел в поселке Ащыбулак Илийского района.

По предварительным данным, трехлетний мальчик играл на подоконнике и выпал из окна второго этажа по неосторожности. Ребенок скончался на месте.

Правоохранительные органы со своей стороны проводят по факту надлежащую проверку.

Накануне сообщалось, что в Астане из окна второго этажа едва не выпала маленькая девочка, возраст не уточнялся. По данным спасателей, девочка осталась дома одна и забралась на подоконник открытого окна. К счастью, ее заметили прохожие. Прибывшие на место пожарные по лестнице забрались в окно и убрали оттуда ребенка.

Фото: intex-press.by.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...