Трехлетний ребенок выпал из окна и разбился в Алматинской области

По предварительным данным, мальчик играл на подоконнике и выпал из окна по неосторожности.

В Алматинской области погиб трехлетний ребенок, выпавший из окна второго этажа частного дома, сообщает сообщает Sputnik Казахстан





Несчастный случай произошел в поселке Ащыбулак Илийского района.





По предварительным данным, трехлетний мальчик играл на подоконнике и выпал из окна второго этажа по неосторожности. Ребенок скончался на месте.





Правоохранительные органы со своей стороны проводят по факту надлежащую проверку.





Накануне сообщалось, что в Астане из окна второго этажа едва не выпала маленькая девочка, возраст не уточнялся. По данным спасателей, девочка осталась дома одна и забралась на подоконник открытого окна. К счастью, ее заметили прохожие. Прибывшие на место пожарные по лестнице забрались в окно и убрали оттуда ребенка.



