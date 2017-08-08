Трехлетний ребенок выпал из окна и разбился в Алматинской области
8 августа 2017, 09:28
По предварительным данным, мальчик играл на подоконнике и выпал из окна по неосторожности.
В Алматинской области погиб трехлетний ребенок, выпавший из окна второго этажа частного дома, сообщает Sputnik Казахстан.
Несчастный случай произошел в поселке Ащыбулак Илийского района.
По предварительным данным, трехлетний мальчик играл на подоконнике и выпал из окна второго этажа по неосторожности. Ребенок скончался на месте.
Правоохранительные органы со своей стороны проводят по факту надлежащую проверку.
Накануне сообщалось, что в Астане из окна второго этажа едва не выпала маленькая девочка, возраст не уточнялся. По данным спасателей, девочка осталась дома одна и забралась на подоконник открытого окна. К счастью, ее заметили прохожие. Прибывшие на место пожарные по лестнице забрались в окно и убрали оттуда ребенка.
Фото: intex-press.by.
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