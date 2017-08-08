Вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о планах Правительства в социальной сфере

По словам Светланы Жакуповой: «Проводимая Правительством работа в социальной сфере подразумевает комплексный системный подход к решению всего объема задач для всех получателей помощи государства.

Два миллиона казахстанских пенсионеров уже получили повышение пенсий на 20% по сравнению с прошлым годом. А со следующего года помимо ежегодной индексации, превышающей инфляцию, пособия для 460 тысяч инвалидов вырастут на 16%. Помимо повышений пособий отдельным категориям, мы считаем важным провести работу по модернизации системы социальных услуг и вплотную заняться теми категориями, о которых говорят намного меньше - это и жертвы бытового насилия, и бывшие осужденные, и лица без определенного места жительства. Работа по ним велась все время, но мы нацелены на качественные изменения социальной поддержки, оказываемой им».

Модернизация пенсионной системы

С 1 июля 2017 года размер: базовой пенсии составляет - 14 466 тенге, минимальной пенсии- 31 245 тенге, на 1 августа 2017 года численность получателей: базовой пенсии - 2 116 609 чел., солидарной пенсии - 2 099 638 чел.

Министерство труда и социальной защиты населения проводит активную работу по разъяснениям нового механизма назначения базовой пенсии, который будет внедрен с 1 июля 2018 года.

Существующий ныне порядок назначения базовых пенсионных выплат стимулирует формальную занятость, поэтому в дальнейшем размеры всех видов пенсии будут зависеть от периода участия в пенсионной системе и накоплений самих граждан.

В настоящее время базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста в одинаковом размере без учета трудового стажа и участия в формировании пенсионных накоплений. Со следующего года пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При этом будет учитываться не только период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года, но и трудовой стаж до 1998 года.

Такой подход восстанавливает справедливость в отношении лиц, получающих сегодня минимальную пенсию, имея 30 - 40 лет трудового стажа. Для лиц, имеющих стаж более 33-х лет до 1998 года или с учетом стажа после 1998 года размер базовой пенсии будет увеличен в два раза по сравнению с текущей. Если сегодня это 12 тыс. тенге, то с 1 июля 2018 года данная группа пенсионеров будет получать 28 тыс. тенге в дополнение к солидарной и накопительной пенсии.

С 1 июля 2018 года для 2.1 млн. пенсионеров базовая пенсия повысится в 1.8 раза (44,7% будет получать свыше 74% от прожиточного минимума, 45,2% будет получать 100% от ПМ)

Кроме этого, сейчас предусмотрены меры досрочного выхода на пенсию граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда,

Если сумма обязательных пенсионных взносов, отчисляемых самим работником с 1998 года, взносов работодателей, осуществляемых с 2014 года и добровольных пенсионных отчислении будет достаточна для покупки пенсионного аннуитета (для мужчин - 7 098 035 т., для женщин - 9 890 035 т.), то гражданин может выйти на пенсию уже в 50 лет.

По информации ЕНПФ таким правом воспользовались 640 человек, занятых во вредных условиях труда. К 2019 году еще порядка 1000 человек будет иметь достаточно накоплений для покупки такого аннуитета.

Адресная социальная помощь нового формата

С 1 января 2018 г., по поручению Главы государства в рамках Плана нации, Казахстан официально перейдет на новый формат оказания адресной социальной помощи.

Все нетрудоспособные граждане, нуждающиеся в поддержке государства с 1 января 2018 года будут получать увеличенные пособия.

Трудоспособные граждане будут получать 2 пакета социальной поддержки - это адресная социальная помощь, а также возможность обучения за счет государства, микрокредитование за счет государства и возможность переселения за счет государства в регионы, где востребованы трудовые ресурсы при условии участия в программе занятости».

Для подготовки к новому формату адресной социальной помощи, в Казахстане уже четвертый год реализуется проект «Өрлеу». В пилотных регионах проект показал свою эффективность, и сегодня им охвачены все области.

Всего в бюджете на реализацию проекта «Өрлеу» в этом году предусмотрено 7,1 млрд.тенге. За первое полугодие в проекте приняли участие 107087 человек, из которых 95% трудоустроено. Среднедушевой доход участников проекта вырос с 4949 тг. до 15 325 тг. На постоянные рабочие места устроено 73,3% всех трудоспособных участников проекта.

Таким образом, внедрение нового формата АСП будет способствовать повышению социальной ответственности получателей социальной помощи, усилению их мотивации в поиске работы и самообеспечении, а также повышению степени участия малообеспеченных граждан в экономике страны и в жизни общества. В конечном итоге, это должно благоприятно отразиться на качестве жизни малообеспеченных граждан.

Модернизация системы социальных услуг

Реформирование системы социального обслуживания идет с 2009 года. Основными результатами реформ стали:

- возможность гражданами выбора организаций обслуживания. Раньше направляли людей в дома-интернаты, где живут от 100 до 600 человек, а сейчас данные услуги оказывают и неправительственные организации. На сегодня 106 неправительственными организациями охвачено более 6 тысяч лиц. Без данной работы государству пришлось бы построить еще 60 новых домов-интернатов;

- многие родители хотели сохранить своих детей в семьях, поэтому были открыты специализированные дневные отделений. На сегодня более шестисот детей, ранее находившихся в домах-интернатах, возвращены в свои семьи и продолжают получать услуги в дневных отделениях;

- предоставлена возможность софинансирования для тех граждан, которые не имеют права на получение бесплатного объема специальных социальных услуг.

На данный момент растет спрос и возникла необходимость расширения видов специальных социальных услуг для таких категорий, как жертвы торговли людьми, бытового насилия, лица без определенного места жительства и т.д.

В этой связи, в рамках Программной статьи «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания» Министерством труда и социальной защиты была подготовлена новая

Концепция дальнейшего развития системы социальных услуг, рассматривающая следующие направления:

- обеспечение доступности услуг на селе, поскольку сегодня НПО в основном работают в городах. Для решения этого вопроса планируется привлечь частный сектор.

- пересмотр тарифов на услуги и стандарты для привлечения частного сектора. Они будут разработаны с учетом реальных фактических затрат как государственных медико-социальных учреждений, так и НПО.

За счет конкуренции МТСЗН ожидает повышения качества оказываемых услуг. В этой связи будут разработаны новые стандарты, пересмотрена система подготовки и переподготовки кадров. Также рассматривается вопрос повышения заработной платы за счет изменения механизма финансирования.

По планам МТСЗН в дальнейшем организация социального обслуживания в новых условиях будет базироваться на солидарном участии государства, гражданина и семьи.