Опрос: 59% американцев считают провалом первые 200 дней президентства Трампа

Кроме того, 30% граждан США не доверяют информации, которую распространяет Белый дом.

Как свидетельствуют данные опроса CNN, 59% американцев считают провалом первые 200 дней президентства Дональда Трампа, 36% опрошенных считают их успешными, передает передает Life.ru





При этом 30% респондентов заявили, что не доверяют информации департамента по коммуникациям Белого дома. 43% считают правдивой часть поступающих от команды Трампа данных.





Лишь 5% опрошенных верят всему, о чём заявляет администрация президента США.





Напомним, в начале августа рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума: деятельность президента США не одобряет 61% американцев, а поддерживает его лишь 33% граждан.





Эмила Сидорова