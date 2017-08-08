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Опрос: 59% американцев считают провалом первые 200 дней президентства Трампа

8 августа 2017, 09:38

Кроме того, 30% граждан США не доверяют информации, которую распространяет Белый дом.

Как свидетельствуют данные опроса CNN, 59% американцев считают провалом первые 200 дней президентства Дональда Трампа, 36% опрошенных считают их успешными, передает Life.ru.

При этом 30% респондентов заявили, что не доверяют информации департамента по коммуникациям Белого дома. 43% считают правдивой часть поступающих от команды Трампа данных.

Лишь 5% опрошенных верят всему, о чём заявляет администрация президента США.

Напомним, в начале августа рейтинг одобрения Трампа достиг нового минимума: деятельность президента США не одобряет 61% американцев, а поддерживает его лишь 33% граждан.

Эмила Сидорова
Фото: © REUTERS/Gonzalo Fuentes

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