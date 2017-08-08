Экс-главе Миннацэкономики Бишимбаеву вновь продлили арест

Бывшему министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлен арест до 10 сентября, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе городского суда Астаны.

Ранее суд не раз продлевал срок содержания под стражей Бишимбаева — в последний раз арест продлевали до 10 августа.

«Районный суд № 2 Алматинского района столицы продлил срок содержания под стражей Бишимбаева до 10 сентября текущего года», — сказал собеседник Sputnik Казахстан по телефону.

Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

Как сообщали ранее в Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции РК, Бишимбаев, будучи еще председателем правления АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему по хищению миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».

В преступную схему также были вовлечены руководители указанных организаций — Даурен Ибрашев, Жаксылык Исабек и Марат Кожабаев.

Похищенные денежные средства обналичивались через аффилированную компанию ТОО «Завод строительных металлоконструкций» под видом оплаты за питание и проживание рабочих.

Из указанной суммы Бишимбаев лично получил 2 миллиона долларов через посредника, своего двоюродного брата Нурлыбека, следует из материалов антикоррупционного ведомства.

В отношении Исабека, Кожабаева и Нурлыбека с санкции суда избрана мера пресечения — арест. Ибрашев с учетом признания вины и оказания содействия следствию помещен под домашний арест. Проводится досудебное расследование.