ДГД ПО г. Алматы призывает население к общественному контролю

Департамент государственных доходов по г. Алматы сообщает, что на территории города расположены более 60 рынков и 80 торговых домов и практически во всех торговых объектах предпринимателями установлены контрольно-кассовые машины.

В свою очередь, согласно Налоговому кодексу продавец обязан выдавать чеки при покупке за наличный расчет или при расчете через POS-терминал, за исключением тех лиц, которые согласно нормам Налогового кодекса освобождаются от применения ККМ.

Это индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим на основе патента, а также индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса на территориях открытых рынков и т.д.

В связи с приближением учебного года, ожидается активизация предпринимателей торгующих на рынках и торговых домах.

В целях борьбы с теневой экономикой и выявления фактов невыдачи чеков Департамент государственных доходов по г. Алматы призывает население требовать чеки у продавцов при покупке товаров. Так как общественный контроль со стороны потребителей является наиболее действенным средством выявления нарушений кассовой дисциплины.

В случае невыдачи фискального чека, просим направлять жалобу через мобильное приложение Wipon, которое можно бесплатно скачать в Appstore или в Playmarket. По результатам которого будет рассмотрен вопрос о проведении рейдовых проверок на территории рынков.