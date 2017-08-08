В Казахстане запустят единый реестр административных правонарушений

В Казахстане решили создать единый реестр административных правонарушений (ЕРАП). Об этом на свой странице в Facebook сообщил председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Багдат Мусин, передаетZakon.kz.

«В стране есть большая проблема по нормальному учёту административных штрафов. По разным каналам связи ко мне обратилось уже около 100 человек, что есть задвоения в базах, и ещё больше жалоб поступает, что оплата была, а штраф висит...», - пишет Мусин.

«Мы, как прокуроры, выявляем ещё другие факты! Например, когда протокола, выписанные лицам, не своевременно или с ошибками заносятся в базу данных (бывает и вообще не заносятся), или теряются... Поэтому и решили создать Единый Реестр Админитративных Правонарушений, который должен быть Эталонной базой по всем административным взысканиям. И если оплата проведена любым способом, онлайн или оффлайн через Банковское отделение или ещё где-то, то информация об оплате будет приходить сразу в эталонную базу и сниматься с человека автоматом. Но суть проблемы не только в учете, она также в самом процессе выписывания бумажных протоколов.

Первый этап ЕРАПа - это автоматизация процесса выписывания протоколов Дорожными полицейскими. Я уверен, что системно мы решаем проблему, но эта работа ориентирована на снятие проблем в будущем, а вот что делать всем тем, у кого все эти проблемы есть уже сейчас? У кого в базе висит давно оплаченный штраф, а с него все равно требуют оплату?

Решая проблемы обращающихся ко мне, я понял, что 90% таких вопросов возникают в спецЦОНах.

Поэтому принято решение, что теперь в каждом спецЦОНе будет находиться, в постоянном режиме, Уполномоченный прокурор по адмштрафам от Комитета по правовой статистике и специальным учетам. Думаю, это поможет тем, у кого вопросы возникают сейчас. А системную работу по ЕРАП будем продолжать! Кстати, мы планируем что штрафы на планшетах будут выписывать не только Дорполовцы, но и все остальные органы которые на то уполномочены.

Спасибо сотрудникам ДВД МВД РК г. Астана за пилотирование. Очень много предложений внесли, которые улучшат работу для всей страны!

Кстати, допиливаем интеграцию с базой страховых и техосмотров, и уже скоро вся информация будет на планшете у дорожного полицейского! Так что этот День не за горами.

«Всех Акимов призываю поскорее закупать Планшеты, и преображать Полицейских своих регионов», - резюмировал сотрудник Генпрокуратуры.