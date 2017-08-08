В Казахстане построят телескоп и лабораторию по изучению солнечной энергии
8 августа 2017, 09:48
Ведущие астрофизики со всего мира прибыли в Астану.
Стоимость телескопа, который в следующем году будет построен вблизи Алматы, не превысит 500 тысяч долларов, передает телеканал "Хабар".
Помимо наблюдения за солнечной активностью, его будут использовать для изучения прикладных наук. Об этом на первой конференции энергетической космической лаборатории в Астане рассказал нобелевский лауреат по физике Джордж Смут. Помимо него в столицу приехали ведущие астрофизики планеты из восьми стран.
Среди основных тем обсуждения стали гамма-всплески, фотоника, изучение черных дыр и использование энергии черной материи. По мнению ученых, у Казахстана большой потенциал в этой сфере.
"Таких телескопов в мире не так много. Этот будет один из первых подобных в Центральной Азии. На нем установят уникальное оборудование. В будущем, надеемся, что им заинтересуются меценаты, которые помогут развивать космические исследования в Казахстане", - сказал лауреат Нобелевской премии по физике Джордж Смут.
"Порядка 95% энергии содержится в неизвестном виде, в так называемой черной материи и черной энергии. 5% всего лишь видимой части энергии — это та энергия, которую мы можем использовать. Когда мы сегодня стараемся бороться и сражаться за энергию не самыми хорошими методами, мы можем найти этот источник энергии и использовать его", - рассказал вице-президент по инновациям и науке Назарбаев Университета Канат Байгарин.
Фото: из открытых источников.
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