В Казахстане построят телескоп и лабораторию по изучению солнечной энергии

Ведущие астрофизики со всего мира прибыли в Астану.

Стоимость телескопа, который в следующем году будет построен вблизи Алматы, не превысит 500 тысяч долларов, передает телеканал " передает телеканал " Хабар ".





Помимо наблюдения за солнечной активностью, его будут использовать для изучения прикладных наук. Об этом на первой конференции энергетической космической лаборатории в Астане рассказал нобелевский лауреат по физике Джордж Смут. Помимо него в столицу приехали ведущие астрофизики планеты из восьми стран.





Среди основных тем обсуждения стали гамма-всплески, фотоника, изучение черных дыр и использование энергии черной материи. По мнению ученых, у Казахстана большой потенциал в этой сфере.





"Таких телескопов в мире не так много. Этот будет один из первых подобных в Центральной Азии. На нем установят уникальное оборудование. В будущем, надеемся, что им заинтересуются меценаты, которые помогут развивать космические исследования в Казахстане", - сказал лауреат Нобелевской премии по физике Джордж Смут.





"Порядка 95% энергии содержится в неизвестном виде, в так называемой черной материи и черной энергии. 5% всего лишь видимой части энергии — это та энергия, которую мы можем использовать. Когда мы сегодня стараемся бороться и сражаться за энергию не самыми хорошими методами, мы можем найти этот источник энергии и использовать его", - рассказал вице-президент по инновациям и науке Назарбаев Университета Канат Байгарин.



