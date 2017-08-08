Стала известна точная дата презентации Huawei Mate 10
8 августа 2017, 09:51
Стоимость флагмана составит порядка 1100 долларов США, а мини-версии — 556 долларов.
Компания Huawei планирует представить наследника прошлогоднего флагманского смартфона Huawei Mate 9 на мероприятии в Мюнхене, которое состоится 16 октября 2017 года.
Одновременно с гигантским Huawei Mate 10 компания также представит более простую и компактную версию Mate 10 Lite. Как ожидается, стоимость флагмана составит порядка 1100 долларов США, а мини-версии — 556 долларов.
Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель.
Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI.
Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9.
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