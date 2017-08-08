Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Стала известна точная дата презентации Huawei Mate 10

8 августа 2017, 09:51

Стоимость флагмана составит порядка 1100 долларов США, а мини-версии — 556 долларов.

Компания Huawei планирует представить наследника прошлогоднего флагманского смартфона Huawei Mate 9 на мероприятии в Мюнхене, которое состоится 16 октября 2017 года.

Одновременно с гигантским Huawei Mate 10 компания также представит более простую и компактную версию Mate 10 Lite. Как ожидается, стоимость флагмана составит порядка 1100 долларов США, а мини-версии — 556 долларов.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель.

Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI.

Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...