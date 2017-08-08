Стала известна точная дата презентации Huawei Mate 10

Компания Huawei планирует представить наследника прошлогоднего флагманского смартфона Huawei Mate 9 на мероприятии в Мюнхене, которое состоится 16 октября 2017 года.





Одновременно с гигантским Huawei Mate 10 компания также представит более простую и компактную версию Mate 10 Lite. Как ожидается, стоимость флагмана составит порядка 1100 долларов США, а мини-версии — 556 долларов.





Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель.





Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI.





Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9.



