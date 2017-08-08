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Изменение цен на рынке жилья в июле 2017 года

 

В июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1,3%,а благоустроенного и неблагоустроенного жилья - остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%.

 

Изменение цен на рынке жилья

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года,

прирост +, снижение -

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Июль 2017г.

Продажа нового жилья

-6,9

4,4

7,1

12,1

9,6

11,5

15,8

-3,6

1,3

Перепродажа благоустроенного жилья

-6,7

5,1

4,3

16,8

13,8

17,6

9,1

-0,7

-0,3

 

Цены на рынке жилья

в процентах, прирост +, снижение -

 

Цена за 1

кв.м, тенге

Июль 2017г. к

Январь-июль 2017г.

к январю-июлю

2016г.

июню

2017г.

декабрю

2016г.

июлю

2016г.

декабрю

2015г.

Продажа нового жилья

252 326*

1,3

1,3

-0,9

-2,4

-2,7

Перепродажа благоустроенного жилья

188 132

0,0

-0,3

-1,7

-1,0

-2,7

Перепродажа неблагоустроенного жилья

114 891

0,0

-0,4

-0,5

3,1

-0,3

Арендная плата за благоустроенное жилье

1 300

0,5

1,6

2,0

1,3

0,2

*Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

 

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Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.

 

8 августа 2017, 09:58
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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