Изменение цен на рынке жилья в июле 2017 года

В июле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья повысились на 1,3%,а благоустроенного и неблагоустроенного жилья - остались без изменений. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,5%.

Изменение цен на рынке жилья на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост +, снижение - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Июль 2017г. Продажа нового жилья -6,9 4,4 7,1 12,1 9,6 11,5 15,8 -3,6 1,3 Перепродажа благоустроенного жилья -6,7 5,1 4,3 16,8 13,8 17,6 9,1 -0,7 -0,3

Цены на рынке жилья в процентах, прирост +, снижение - Цена за 1 кв.м, тенге Июль 2017г. к Январь-июль 2017г. к январю-июлю 2016г. июню 2017г. декабрю 2016г. июлю 2016г. декабрю 2015г. Продажа нового жилья 252 326*⁾ 1,3 1,3 -0,9 -2,4 -2,7 Перепродажа благоустроенного жилья 188 132 0,0 -0,3 -1,7 -1,0 -2,7 Перепродажа неблагоустроенного жилья 114 891 0,0 -0,4 -0,5 3,1 -0,3 Арендная плата за благоустроенное жилье 1 300 0,5 1,6 2,0 1,3 0,2 *⁾Цена в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой.

Методологические пояснения:

Наблюдение за ценами на рынке жилья осуществляется в столице, г.Алматы и областных центрах по выборочному кругу организаций, совершающих операции с недвижимостью по городскому фонду, включая строительные компании.