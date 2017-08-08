Мошенники смогли украсть у алматинки 14 тыс. долларов с пустой банковской карты

В Алматы активизировались банковские мошенники. Интернет-аферисты опустошают счета за секунды. Причём, всю необходимую для махинаций информацию злоумышленникам предоставляют сами жертвы, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Когда алматинка Ольга Кирьянова решила продать свой дом, потенциальные покупатели не заставили себя ждать. Люди позвонили и сказали, что находятся в Петропавловске, поэтому лично осмотреть жильё не могут. Зато могут внести залог, чтобы недвижимость досталась именно им. Для перевода денег попросили открыть банковскую карту. Женщина так и поступила. Номер счёта, пин-код и другие личные данные сообщила доброжелательному голосу в телефоне.





"Нужно было срочно ехать, активировать карточку в банкомате, и, то есть, когда проходила активация карточки. То есть мы проверили – ноль, ничего нет. Мы были на связи с какой-то Светланой, бухгалтером", - рассказала Ольга Кирьянова.





Сумма залога была три миллиона тенге, но когда Ольга проверила карту, то на ней оказалось 14 тысяч долларов. Покупательница расплакалась в трубку и сказала, что деньги выслала по ошибке и попросила их вернуть. Но возвращать ничего не пришлось. Неожиданно доверчивой женщине пришло уведомление, что с её карты сняли депозит. Те самые 14 тысяч долларов, которые якобы выслали покупатели.





"Когда карточка активизировалась, в этот момент за доли секунды ушла энная сумма денег с депозита, который совершенно не имел отношения к этой карте. Почему мы пошли на этот шаг? Потому что были уверены, что карточка с нулевым балансом – это никакого риска. А получается что!", - сообщила потерпевшая.





Выяснилось, что мошенники перевели накопления с депозитного долларового счета на новую карту. Создалась иллюзия, что деньги действительно пришли. В банке такие махинации называют фишингом.





Клиент все сделал своими руками, говорят сотрудник и банка. Специалисты теперь проводят служебное расследование.





"Поддавшись на уговоры мнимого покупателя, она подключила мошенника к своему интернет-банкингу. Точнее, привязала его номер телефона к своему счету. Банк настроен так, что если поступил запрос от клиента, то все операции можно реализовать практически в две-три минуты. Это как раз сделано для удобства клиента", - проинформировал директор управления маркетинга и коммуникаций ДБ АО "Сбербанк" Олегжан Бекетаев.





Полицейские уже расследуют этот случай. В ДВД просят граждан быть внимательнее и ни при каких условиях не сообщать посторонним свои личные данные.





"Налицо обычная халатность. Халатность именно самой гражданки, которая повелась, можно сказать, и попала на удочку мошенникам, поверила. Люди должны знать, что преступность не стоит на месте. Она становится более хитрее, из года в год изощреннее", - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.





Что примечательно, мошенникам удалось узнать об Ольге Кирьяновой почти всё, а вот она о них не знает ничего. Есть только три номера, с которых постоянно звонили преступники. Сейчас ни один не отвечает.









Наталья Кунина.



