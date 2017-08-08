Мошенники смогли украсть у алматинки 14 тыс. долларов с пустой банковской карты
8 августа 2017, 10:01
В банке такие махинации называют фишингом.
В Алматы активизировались банковские мошенники. Интернет-аферисты опустошают счета за секунды. Причём, всю необходимую для махинаций информацию злоумышленникам предоставляют сами жертвы, сообщает телеканал "КТК".
Когда алматинка Ольга Кирьянова решила продать свой дом, потенциальные покупатели не заставили себя ждать. Люди позвонили и сказали, что находятся в Петропавловске, поэтому лично осмотреть жильё не могут. Зато могут внести залог, чтобы недвижимость досталась именно им. Для перевода денег попросили открыть банковскую карту. Женщина так и поступила. Номер счёта, пин-код и другие личные данные сообщила доброжелательному голосу в телефоне.
"Нужно было срочно ехать, активировать карточку в банкомате, и, то есть, когда проходила активация карточки. То есть мы проверили – ноль, ничего нет. Мы были на связи с какой-то Светланой, бухгалтером", - рассказала Ольга Кирьянова.
Сумма залога была три миллиона тенге, но когда Ольга проверила карту, то на ней оказалось 14 тысяч долларов. Покупательница расплакалась в трубку и сказала, что деньги выслала по ошибке и попросила их вернуть. Но возвращать ничего не пришлось. Неожиданно доверчивой женщине пришло уведомление, что с её карты сняли депозит. Те самые 14 тысяч долларов, которые якобы выслали покупатели.
"Когда карточка активизировалась, в этот момент за доли секунды ушла энная сумма денег с депозита, который совершенно не имел отношения к этой карте. Почему мы пошли на этот шаг? Потому что были уверены, что карточка с нулевым балансом – это никакого риска. А получается что!", - сообщила потерпевшая.
Выяснилось, что мошенники перевели накопления с депозитного долларового счета на новую карту. Создалась иллюзия, что деньги действительно пришли. В банке такие махинации называют фишингом.
Клиент все сделал своими руками, говорят сотрудники банка. Специалисты теперь проводят служебное расследование.
"Поддавшись на уговоры мнимого покупателя, она подключила мошенника к своему интернет-банкингу. Точнее, привязала его номер телефона к своему счету. Банк настроен так, что если поступил запрос от клиента, то все операции можно реализовать практически в две-три минуты. Это как раз сделано для удобства клиента", - проинформировал директор управления маркетинга и коммуникаций ДБ АО "Сбербанк" Олегжан Бекетаев.
Полицейские уже расследуют этот случай. В ДВД просят граждан быть внимательнее и ни при каких условиях не сообщать посторонним свои личные данные.
"Налицо обычная халатность. Халатность именно самой гражданки, которая повелась, можно сказать, и попала на удочку мошенникам, поверила. Люди должны знать, что преступность не стоит на месте. Она становится более хитрее, из года в год изощреннее", - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.
Что примечательно, мошенникам удалось узнать об Ольге Кирьяновой почти всё, а вот она о них не знает ничего. Есть только три номера, с которых постоянно звонили преступники. Сейчас ни один не отвечает.
Наталья Кунина.
Фото: aif.ru.
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