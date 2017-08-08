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СМИ: США могут начать наносить авиаудары по боевикам на Филиппинах

8 августа 2017, 10:03

По информации телеканала, для авианалетов, вероятнее всего, будут применять беспилотные летательные аппараты.

Вашингтон может объявить о начале военной операции на Филиппинах, предусматривающей нанесение ударов с воздуха по позициям боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство"*. Об этом сообщил в понедельник телеканал NBC, передает ТАСС.

По сведениям двух его источников, соответствующий план находится на рассмотрении в Пентагоне.

Для авианалетов, вероятнее всего, будут применять беспилотные летательные аппараты. Как отмечает NBC, официально о начале данной операции могут объявить в течение ближайших суток. Она будет предусматривать нанесение ударов по боевикам, угрожающим союзникам США в регионе, к числу которых отнесут и филиппинских военных.

Ранее в понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США предоставили Филиппинам несколько самолетов для проведения операции против исламистов, удерживающих позиции в городе Марави на острове Минданао. По его словам, Вашингтон оказывает Маниле "помощь инструкторами и информацией", а также предоставляют несколько самолетов производства компании Cessna и беспилотных летательных аппаратов. Тиллерсон в этот же день встретился в Маниле с президентом Филиппин Родриго Дутерте.

Исламисты из группировки "Мауте", которые являются открытыми сторонниками террористической организации "Исламское государство", 23 мая вторглись в Марави, объявив о "начале формирования халифата ИГ в Юго-Восточной Азии". Правительственные войска при помощи авиации, тяжелого вооружения и сил специального назначения сумели практически полностью вернуть контроль над городом, однако ликвидировать всех экстремистов пока не удается.

*Террористическая организация, запрещенная на территории Казахстана

Фото © EPA/VALDA KALNINA

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