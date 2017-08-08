Машиностроение в РК на подъеме: объемы производства увеличились за год на 44%

Наибольший рост показали предприятия автопрома. Производство автотранспорта, трейлеров и полуприцепов выросло почти втрое, прочих транспортных средств - почти вчетверо.

За I полугодие машиностроительные предприятия выпустили продукции на 409,7 млрд тг - сразу на 44% больше, чем годом ранее.

Более трети объемов обеспечили три ключевых региона отрасли. На первом месте - Карагандинская область (57,8 млрд тг, +20,4% за год). В регионе работают такие крупные предприятия сектора, как АО «Карагандинский завод электротехнического оборудования» (производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры), ТОО «Kazcentrelectroprovod» (производство электропровода и кабеля), ТОО «Карагандинский инструментальный арматурный механический завод «Геомаш», ТОО «Карагандинский машиностроительный завод имени Пархоменко» (производство транспортного оборудования), ТОО «Углемеханизация», ТОО «Құрылысмет», филиал ТОО «Казахмыс» - «Карагандинский литейно-машиностроительный завод», ТОО «Maker» (производство горношахтного и горнорудного оборудования), и т.д.

Далее - Алматы: 50,5 млрд тг, +22,2% за год. В южной столице работают такие компании, как АО «LG Electronics Almaty» (производство электронных деталей), АО «Логиком» (производство компьютеров и периферийного оборудования) ТОО «Корпорация Сайман» (производство электроизмерительных приборов), ТОО «Алматинский электромеханический завод» (производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры), АО «ERG Service» (производство кранов), АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» (производство машин и оборудования для металлурги), ТОО «Hyundai Trans Auto» (производство автомобилей и других моторных транспортных средств), ТОО «Alkor Group», АО «Машиностроительный завод им. С.М.Кирова» (производство машин специального назначения), и т.д.

Замыкает тройку лидеров ВКО - 47,3 млрд тг за I полугодие, +31,4% за год. В области работают такие предприятия, как ТОО «Kazakhstan Solar Silicon» (производство электронных деталей), ТОО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод», АО «Кэмонт» (производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры), ТОО «Казэлектромаш» «производство прочих видов электропровода и кабеля), ТОО «Георгиевский завод насосного оборудования» (производство вакуумных и воздушных насосов), АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» (производство кранов и вентилей), ТОО «Ремонтно-электромеханический завод» (производство подшипников), ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования» (производство фильтрующего и очистительного оборудования), ТОО «Семаз» (производство сельскохозяйственных тракторов), АО «Семипалатинский машиностроительный завод» (производство сельскохозяйственных машин), АО «Азия Авто» (производство автомобилей и других моторных транспортных средств), АО «Семей Инжиниринг» (производство военных боевых автотранспортных средств), и т.д.

Прирост показали практически все машиностроительные сегменты.

Так, производство компьютеров, электронной и оптической продукции выросло на 2,8% за год, до 17,7 млрд тг, электрооборудования - на 51,6%, до 54,5 млрд тг. В отрасли ожидается запуск крупного проекта: на территории Индустриального парка №1 в Астане будет построено приборостроительное предприятие по выпуску электросчетчиков, компонентов, коммуникационных модулей, трансформаторов и других комплектующих приборов. Соответствующий меморандум подписан в рамках международного сотрудничества «Один пояс - один путь» с главой китайской корпорации Beijing DianLianYu Technology Co Хуанг Ченгом. Инвестиции в проект оцениваются в 200 млн долларов. На начальном этапе планируется создать около 40 рабочих мест, с расширением производства их увеличат до 120.

Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов выросло в 2,8 раза, до 64,5 млрд тг, прочих транспортных средств - сразу в 3,8 раза, до 51,7 млрд тг. Более того, председатель правления союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов сообщил, что производство отечественных автомобилей может вырасти по итогам 2017 года до 15 тысяч машин, что на 36% больше показателя 2016 года. Кроме того, автосборочный завод «Азия Авто» в начале осени 2017 года планирует приступить к выпуску новой модели Skoda Kodiaq, и запускает производство трех обновленных моделей Skoda: Superb, Rapid и Octavia.

Ремонт и установка машин и оборудования прибавили 11,7% за год, до 170,7 млрд тг.

В натуральном выражении заметно прибавило производство грузовых вагонов (более чем в 9 раз, до 735 единиц), автомобилей для перевозки десяти и более человек (в 4,4 раза, до 313 машин), трансформаторов (в 2,7 раза, до 13,7 млн штук), цифровых вычислительных машин (в 2,4 раза, до 9,1 тысячи), и т.д.